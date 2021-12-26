  • BIST 1.891,28
  • Altın 632.29614
  • Dolar 10.9894
  • Euro 12.4348
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya -1 °C
»

Jandarma yılbaşı öncesi kural ihlallerini 'şahin gözü' ile tespit ediyor

Antalya'da havadan ve karadan denetimlerini sürdüren jandarma ekiplerinin trafik kontrolleri, Sikorsky tipi helikopterden görüntülendi.
Jandarma yılbaşı öncesi kural ihlallerini 'şahin gözü' ile tespit ediyor

Antalya'da, yılbaşı öncesi havadan ve karadan trafik denetimlerini artıran jandarma ekipleri, kurallara uymayanlara göz açtırmıyor.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince havadan ve karadan yürütülen denetimlerde, trafik düzeni ve güvenliğine ilişkin kontroller yapılıyor.

Antalya'da, sorumluluğundaki kara yollarının farklı bölgelerinde kontrol noktaları oluşturan ve sahillerde de denetim yapan ekiplere, Aydın Filo Komutanlığından gelen helikopter de havadan eşlik ediyor.

"Şahin gözü" olarak adlandırılan özel maksatlı Sikorsky tipi helikopterden görüntülediği denetimlerde havalanan trafik timleri, özellikle yılbaşında trafik yoğunluğunun artması beklenen Antalya-Alanya kara yolu, Manavgat Side Turizm Bölgesi ile Antalya-Konya kara yolunda denetimler yaptı.

Uçuşta özellikle yoğunluk oluşan bölgeler tespit edildi.

Yüksek teknolojili termal kameralarla trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen sürücüler, kontrol noktalarındaki ekiplere bildirildi. Bu noktalarda durdurulan sürücülere gerekli cezalar uygulandı.

Kontrollerde daha çok uygunsuz şerit kullanımı, hatalı sollama, emniyet kemeri veya kask takmama, hız, direksiyon başında cep telefonu kullanımı, alkol denetimi gerçekleştirildi.

260 sürücüye ceza
Kural ihlali yapanların belirlendiği denetimlerde 2 saatte havadan 35 sürücüye toplam 12 bin 500 lira, uygulama noktalarındaki ekiplerce de 225 sürücüye toplam 145 bin lira ceza uygulandı.

Kontrollerde 25 araç trafikten men edildi, aranan 5 kişi yakalandı. Söz konusu kişiler hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.

Jandarma yetkilileri, trafik kazalarında şoför kusurlarını en aza indirmek ve sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunu en üst düzeye çıkarmak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Jandarma yılbaşı öncesi kural ihlallerini 'şahin gözü' ile tespit ediyor26 Aralık 2021 Pazar 14:00
  • Operasyonların 'gizli kahramanı' dedektör köpekler26 Aralık 2021 Pazar 13:47
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş'in babasıyla telefonda görüştü26 Aralık 2021 Pazar 13:45
  • Desmond Tutu hayatını kaybetti26 Aralık 2021 Pazar 10:12
  • Başkan Erdoğan'dan TL açıklaması: Alışacaksınız buna26 Aralık 2021 Pazar 10:06
  • Kıbrıs gazisi Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı26 Aralık 2021 Pazar 09:30
  • Boğazına yemek kaçan 2 yaşındaki kızın hayatını kafedeki personel kurtardı26 Aralık 2021 Pazar 09:15
  • Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Resmi açıklama geldi25 Aralık 2021 Cumartesi 22:45
  • Aile boyu torbacı çıktılar: Şifreleri şeker!25 Aralık 2021 Cumartesi 15:20
  • İstanbul'da Bizans dönemine ait 200 bronz sikke ele geçirildi25 Aralık 2021 Cumartesi 13:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti