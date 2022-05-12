Jandarmadan 8 ilde PKK operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın,PKK/KCK terör örgütünün YPS (Sivil Savunma Birlikleri) yapılanması içerisinde faaliyet göstererek örgüte eleman temin eden ve eylem hazırlığı içerisinde olduğu belirtilen şüphelilere yönelik 8 ilde operasyon düzenlendi

İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, şüphelilerden Y.K.'nın PKK/KCK terör örgütünün sözde İstanbul YPS sosyal medya sorumlusu olduğu, M.İ. , M.Ö. , Y.K. ve S.Y. isimli şüphelilerin çok sayıda kişiyi örgütün dağ kadrosuna katılmasına aracılık ettikleri, yine B.D.'nin kardeşinin örgütün dağ kadrosunda faaliyet gösterdiği güvenlik güçleri tarafından tespit edildiği belirtildi. Ayrıca şüphelilerden Ö.R.K.'nin eylem hazırlığı kapsamında eyp ve molotof malzemesi arayışı içerisinde olduğu, sosyal medya üzerinden konu ile ilgili araştırma yaptığı tespit edildiği kaydedildi.

PKK/KCK'nın YPS yapılanması faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışma kapsamında örgütün dağ kadrosundan aldıkları talimatlar doğrultusunda, sosyal medya siteleri aracılığı ile özellikle geçim sıkıntısı çeken, ailevi sıkıntıları olan ve suça karışmış genç yaştaki kişilerle irtibat kurdukları daha sonra kültürel, sanatsal etkinlikler ve konuşma platformlarında örgütsel eğitimler verilerek terör örgütüne sempati duyan kişilerden örgüte eleman kazandırdığı tespit edilen 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldığı ifade edildi. İstanbul, İzmir, Erzurum, Şanlıurfa, Siirt, Aydın, Batman ve Diyarbakır'da jandarma ekiplerince, şüphelilerin adreslerindeki yapılan aramada 2 tabanca, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiği vurgulandı. Yakalanan şüphelilerin jandarmadaki sorgulamalarının devam ettiği ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.