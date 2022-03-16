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Jandarmadan akaryakıt kaçakçılarına suçüstü: Gemiden tekneye, tekneden tankere

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda açıkta bulunan gemilerden küçük teknelere akaryakıt yükleyerek piyasaya süren (E.K.) ve (S.B.) suçüstü yakalandı.
Jandarmadan akaryakıt kaçakçılarına suçüstü: Gemiden tekneye, tekneden tankere

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri E.K. ve S.B.'nin İstanbul genelinde bulunan TIR parklarına tanker vasıtasıyla kaçak akaryakıt getirerek piyasaya sürdüğü bilgisini aldı. Yapılan fiziki takip sonucunda TIR parklarına kaçak akaryakıtı taşıyan tankerlerin, Kartal'da bulunan bir gemi söküm sahasına sık sık giriş çıkış yaptığı belirlendi. 

GEMİLERDEN TEKNELERE, TEKNELERDEN TANKERLERE

Araştırmalarını bu bölgede yoğunlaştıran jandarma ekipleri kaçak akaryakıtın açıkta bulunan gemilerden küçük teknelere aktarıldığını, gemi söküm sahasına gelen teknelerden de tankerlere yüklenerek piyasaya sürüldüğünü tespit etti. 

TOPLAM 55 BİN LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri; gemilerde depoladıkları kaçak akaryakıtı, pompa ve borular vasıtasıyla tanker ve plastik tanklara yükleyen E.K. ve S.B.'yi suçüstü yakaladı. Gemi söküm sahasında yapılan aramalarda 30 bin litre kaçak motorin ile 25 bin litre fuel-oil olmak üzere toplam 55 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. 

Şüpheliler, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçu kapsamında adliyeye sevk edilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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