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Jandarmadan hayalet gösterge operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 207 adet "Hayalet Gösterge" olarak da bilinen gösterge paneli ele geçirildi.
Jandarmadan hayalet gösterge operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri bir kişinin, yasadışı yollarla Türkiye'ye getirttiği lüks araçlara ait oto yedek parçalarını piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisine ulaştı. Alınan bilgi doğrultusunda şüphelinin kaçak yedek parçaları depoladığı yerin tespitine yönelik çalışmalara başlandı.

Jandarmadan hayalet gösterge operasyonu
Yapılan çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüphelinin yedek parçaları bağlantılı olduğu kişiler vasıtasıyla gümrük işlemlerine tabi tutmadan Türkiye'ye getirttiği ve kaçak malzemeleri kendisine ait oto yedek parça dükkanında depoladığı belirlendi. 

Söz konusu iş yerinin çevresinde araştırmalarını yoğunlaştıran jandarma ekipleri, bağlantıda olunan kişilerin deşifre olmamak için belirli aralıklarla işyerine giriş çıkış yaptığını ve kaçak malzemelerin küçük partiler halinde piyasaya sürüleceğini tespit etti. 

Şüpheliyi yakalamak için iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda piyasa değeri milyonları bulan araçlara ait 207 adet "Hayalet Gösterge" olarak da bilinen gösterge paneli ele geçirildi.  Şüpheli ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilirken, bağlantılı olduğu kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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