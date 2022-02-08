Jandarma’dan satılık atık ekmek, yemek ve kemik

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, 90 bin kilogram atık ekmek, yemek ve kemik satışı yapacak. Jandarma atık ekmek, yemek ve kemik satışı için ihaleye çıktı. İhale detayları haberimizde: