Jandarma’dan satılık atık ekmek, yemek ve kemik

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, 90 bin kilogram atık ekmek, yemek ve kemik satışı yapacak.
Jandarma atık ekmek, yemek ve kemik satışı için ihaleye çıktı.
İlanda ihale konusu malın niteliği, türü ve miktarı “90.000 Kg. (% + - 20) Ekmek, Yemek ve Kemik Atığı Satışı / Kullanılamaz Durumda” olarak ifade edildi.
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 17.02.2022
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