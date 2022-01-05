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Jandarma'dan "Üzüm Salkımı" gösterisi

Jandarma'dan "Üzüm Salkımı" gösterisi
Jandarma'dan Adana'nın kurtuluşu yılı dolayısıyla düzenlediği muhteşem "Üzüm Salkımı" gösterisi.
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