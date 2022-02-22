Japonya Başbakanı Kişida, Rusya'nın Ukrayna'ya ilişkin kararını kınadı

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri resmen tanıma kararını, sert şekilde kınadıklarını bildirdi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararının, Minsk Barış Anlaşması ile uluslararası hukuka aykırı olduğunu kaydetti.



"Rusya'nın hamlelerinin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini ihlal olduğunu" belirten Japon Başbakan, "Bu kabul edemeyeceğimiz bir hamle ve sert şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kişida, "Eğer bir işgal meydana gelirse Japonya gidişatı sürekli izleyecek ve yaptırımlar dahil sert cevap verilmesi amacıyla G7 ülkeleri ve uluslararası toplumla yakından çalışma yürütecektir" dedi.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu da söz konusu bölgede Japon vatandaşlarının zarar yaşadığına yönelik bilgi edinmediklerini aktararak, "Charter uçak seferi dahil hazırlıklarımızı planlıyor ve bölgeden Japonların tahliyesi çağrılarımız yineliyoruz" açıklamasını yaptı.



Japonya, Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı sözde yönetimleri tanıma kararını kınadı

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını kınadığını belirterek, bunun "Ukrayna'nın egemenliğini ve uluslararası hukuku ihlal" olduğunu söyledi.

"Gidişatı ciddi endişeyle yakından izlediklerini" kaydeden Hayaşi, söz konusu hamleye karşı Rusya'ya "yaptırımlar dahil sert cevap" verilmesi kapsamında ülkesinin, G-7 ülkeleri dahil "uluslararası toplumla beraber" hareket edeceğini belirtti.