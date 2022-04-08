  • BIST 2.375,81
  • Altın 916.33
  • Dolar 14.7457
  • Euro 16.0395
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 13 °C
»

Japonya, Rusya'dan kömür ithalatını aşamalı düşürecek

Japon hükümeti, Rusya kaynaklı kömür ithalatını aşamalı olarak düşürmeyi planlıyor.
Japonya, Rusya'dan kömür ithalatını aşamalı düşürecek

Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı Hagiuda Koiçi, Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımları artırmayı planladıklarını söyledi.

Bu kapsamda hükümetin, Rusya'dan kömür ithalatını aşamalı olarak düşürme kararı aldığını kaydeden Hagiuda, "Yenilenebilir ve nükleer dahil enerji kaynaklarımızı çeşitlendirerek Rusya'ya bağımlılığımızı azaltacağız." dedi.

Kararın G7 ile koordinasyon halinde alındığını kaydeden Hagiuda, "aşamalar sonunda Rusya'dan kömür ithalatının tamamen durdurulmasının" hedeflendiğini bildirdi.

Hagiuda, G7 ülkelerinin "farklı düzeydeki ithal enerji ihtiyaçları" olduğuna dikkati çekerek, Japonya'nın bu dönemde alternatif enerji kaynaklarına yöneleceğini belirtti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öldürüldükten sonra tacizi engellediği ortaya çıktı, ailesinin evi taziyeye gelenlerle doldu08 Nisan 2022 Cuma 11:01
  • Japonya, Rusya'dan kömür ithalatını aşamalı düşürecek08 Nisan 2022 Cuma 10:47
  • TÜBİTAK BİLGEM ve TÜBİTAK SAGE, NATO tarafından test merkezi olarak seçildi08 Nisan 2022 Cuma 10:47
  • Okullarda ara tatil başlıyor08 Nisan 2022 Cuma 10:19
  • Parmağı mama sandalyesine sıkışan Hifa Zehra'yı itfaiye ekipleri kurtardı08 Nisan 2022 Cuma 09:54
  • Otoparkta kanlı pusu: 1 yaralı08 Nisan 2022 Cuma 09:53
  • Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem08 Nisan 2022 Cuma 09:53
  • Tarım ve Orman Bakanlığında bakan yardımcıları değişti08 Nisan 2022 Cuma 09:38
  • Vergi ve Ekonomi Paketi TBMM'de kabul edildi08 Nisan 2022 Cuma 09:32
  • Türkiye ve dünya gündemi08 Nisan 2022 Cuma 09:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti