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Japonya Rusya'ya yaptırım paketini genişletti

Japonya, Rusya yönetimi ve iş dünyasına yönelik ekonomik yaptırım paketini genişletti.
Japonya Rusya'ya yaptırım paketini genişletti

Japon hükümeti, Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası Rusya'nın yönetim ve iş dünyasına yönelik kapsamlı yaptırımlarını artırıyor.

Hükümet, Rusya Savunma Bakan Yardımcıları dahil 15 kişi ile 9 örgütün daha mal varlıklarının dondurulduğunu bildirdi.

Yaptırım uygulananlar arasında Rusya'nın askeri istihbarat teşkilatı GRU'nun başkanı İgor Kostyukov ile silah şirketi Rosoboronexport da yer aldı.

Böylelikle Japonya'nın ekonomik yaptırım uyguladığı Rus birey ve örgütlerin sayısı 95'e yükseldi.

Japonya, G-7 ülkeleriyle iş birliği doğrultusunda, Rusya'yı "en çok kayırılan ülke" statüsünden çıkaracağını da duyurmuştu.

Öte yandan destek kapsamında Ukrayna'ya kurşun geçirmez yelek, kasket ve kış mevsimi uyumlu muharebe üniformaları gönderilmişti.

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