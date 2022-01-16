  • BIST 2.072,93
  • Altın 782.51224
  • Dolar 13.514
  • Euro 15.3752
  • Ankara -7 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 2 °C
  • Konya -5 °C
»

Japonya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı yılbaşından bu yana 50 kat arttı

Japonya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı yılın başından bu yana 50 kat artış gösterdi.
Japonya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı yılbaşından bu yana 50 kat arttı

Kyodo ajansı ülke genelinde virüs vakalarının, Ağustos 2021 sonrası ilk kez 25 bin seviyesini aştığını bildirdi.

Japonya'da son 24 saatte 25 bin 630 vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 1 milyon 859 bin 973'e çıktı.

Bazı bölgeler ise kendi rekorlarını kırdı. Güneydoğudaki Osaka kentinde 3 bin 692, en güneydeki Okinawa adasında 1829, Hiroşima'da ise 1000'den fazla vaka kayıtlara geçti.

1 Ocak 2022'de tespit edilen vaka sayısının 457 olduğu dikkate alındığında son iki haftada günlük vaka sayısı 50 kat artış gösterdi.

Japonya'da şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka sayısı 20 Ağustos 2021'de 25 bin 992 olarak kayda geçmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yolcu otobüsü kaza yapan tıra çarpıp devrildi, 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı16 Ocak 2022 Pazar 09:40
  • İstanbul'da kar yağışı başladı16 Ocak 2022 Pazar 09:39
  • Aydın'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kadın yaralandı16 Ocak 2022 Pazar 09:38
  • FETÖ iddianamesindeki tespitler, örgütün darbe hevesinden vazgeçmediğini gözler önüne serdi15 Ocak 2022 Cumartesi 18:10
  • Kırklareli'ndeki taşkında ağır hasar gören binaların yıkımına başlandı15 Ocak 2022 Cumartesi 17:50
  • İstanbul'da TEM bağlantı yolundaki kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu15 Ocak 2022 Cumartesi 16:10
  • Güneydoğu Asyalı Müslüman STK’ler İngiltere’nin Hamas’ı terör örgütü ilan etmesini kınadı15 Ocak 2022 Cumartesi 15:45
  • Doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi davasında karar15 Ocak 2022 Cumartesi 15:35
  • İstanbul'da 6 ayda 9 bin 222 köpek kayıt altına alındı15 Ocak 2022 Cumartesi 15:10
  • Ankara'da "change" araç operasyonunda 6 şüpheli yakalandı15 Ocak 2022 Cumartesi 14:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti