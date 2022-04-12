  • BIST 2.449,11
  • Altın 922.613
  • Dolar 14.6588
  • Euro 15.9362
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya 3 °C
»

Japonya'dan, Putin'in kızları dahil 398 kişinin mal varlıklarını dondurma kararı

Japonya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kızlarının da aralarında bulunduğu 398 kişinin mal varlıklarını dondurma kararı aldı.
Japonya'dan, Putin'in kızları dahil 398 kişinin mal varlıklarını dondurma kararı

Japon hükümeti, Ukrayna'ya savaş açan Rusya'ya ekonomik yaptırımlarını genişletmeye devam ediyor.

Başbakan Kişida Fumio kabinesi, 398 Rus vatandaşı ile 28 Rus örgütün mal varlıklarını dondurma kararı verdi.

Rus vatandaşları arasında Devlet Başkanı Putin'in kızları Katerina Tikhonova ve Maria Vorontsova ile Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un eşi de yer alıyor.

Hükümetin, Japon firmaların ve vatandaşların Rusya'ya yeni yatırım yapmalarını da yasaklayacağı bildirildi.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşının daha da yükselmesini önlemek ve ateşkesi en yakın zamanda sağlayabilmek için Moskova'ya sert yaptırımlar uygulamaları gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • California'lı elektrik şirketi orman yangınlarının tazmini için 55 milyon dolar daha ödeyecek12 Nisan 2022 Salı 09:32
  • Çin'de 24 bin 567, Hong Kong'da 1407 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi12 Nisan 2022 Salı 09:31
  • Japonya'dan, Putin'in kızları dahil 398 kişinin mal varlıklarını dondurma kararı12 Nisan 2022 Salı 09:31
  • AB, Mali ordusuna yönelik eğitim misyonlarını askıya aldı12 Nisan 2022 Salı 09:30
  • Etiyopya'da Boeing 737 Max tipi uçaklar yeniden havalanmaya başladı12 Nisan 2022 Salı 09:30
  • ABD Dışişleri Bakanlığı, Şanghay’daki personeline kentten ayrılma talimatı verdi12 Nisan 2022 Salı 09:29
  • Fas ile İspanya arasında deniz yolcu taşımacılığı başlıyor12 Nisan 2022 Salı 09:29
  • Tarım Bakanı Kirişci: Üretimde rekor kırdık şeker fazlasıyla yeter12 Nisan 2022 Salı 09:28
  • Lübnan'ın Sayda kentindeki patlamada bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı12 Nisan 2022 Salı 09:28
  • Zelenskiy: Rusların işgal ettikleri toprakları mayınlarla doldurması savaş suçu kabul edilmeli12 Nisan 2022 Salı 09:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti