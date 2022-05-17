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Japonya'dan yükselen fiyatlar karşısında 2,7 trilyon yenlik ek bütçe

Japon hükümeti yükselen enerji ve gıda fiyatlarına karşı 2,7 trilyon yenlik (21 milyar dolar) ek bütçe taslağı hazırladı.
Japonya'dan yükselen fiyatlar karşısında 2,7 trilyon yenlik ek bütçe

Hükümet, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yükselen enerji ve gıda fiyatları karşısında iş dünyası ile hane halkına destek verecek.

Bu doğrultuda Başbakan Kişida Fumio hükümeti 2,7 trilyon yen (21 milyar dolar) değerinde ek bütçeyi hafta içinde onaylayacak.

Ek bütçe, petrol tedarikçilerinin sübvansesi ile düşük gelirli ailelere çocuk başı 50 bin yen (386 dolar) nakit desteğinde kullanılacak.

Mart 2023'te sona erecek mali yılı kapsayan bütçeden 1,2 trilyon yenlik (9,2 milyar dolar) dilimle petrol tedarikçileri sübvanse edilecek.

Kovid-19 ile mücadele ve hane halkı yardımlarını kapsayan yedek akçe fonuna ilaveten 1,5 trilyon yen (11,7 milyar dolar) aktarılacak

Kişida hükümetini, hafta içinde bir araya getirecek kabine toplantısında, ek bütçe taslağının onaylanması bekleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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