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Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,4 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,4 büyüklüğünde deprem

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Fukuşima'da yerel saatle 08.16'da 5,4 büyüklüğünde deprem oldu.

JMA, depremin 93 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

East Japan Railway firması, bünyesinde işlettiği hızlı trenlerin, deprem sebebiyle kısa süreli acil durduğunu bildirdi.

Fukuşima Dai-içi, Dai-ni ile depremin hissedildiği İbaraki eyaletinde bulunan Tokai 2 nükleer güç santrallerinde anormallik yaşanmadı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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