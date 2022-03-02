Jitomir’de hava saldırısı

Ukrayna’nın Jitomir kentinde dün akşam Rusya’nın düzenlediği bombardıman sonucu yerleşim yerleri ve bir doğum evi olduğu belirtilen tıp merkezi hasar gördü. Bombardıman sonucunda çıkan yangına Ukrayna Acil Durum ekipleri tarafından müdahale edildi.
02 Mart 2022 Çarşamba 10:00
Ukrayna’nın Jitomir kentinde dün akşam Rusya’nın düzenlediği bombardıman sonucu yerleşim yerleri ve bir doğum evi olduğu belirtilen tıp merkezi hasar gördü. Bombardıman sonucunda çıkan yangına Ukrayna Acil Durum ekipleri tarafından müdahale edildi. Yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları yapıldı. Yetkililer ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğünü ve 3 kişinin yaralandığını belirtti.
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