Jitomir’de hava saldırısı

Ukrayna’nın Jitomir kentinde dün akşam Rusya’nın düzenlediği bombardıman sonucu yerleşim yerleri ve bir doğum evi olduğu belirtilen tıp merkezi hasar gördü. Bombardıman sonucunda çıkan yangına Ukrayna Acil Durum ekipleri tarafından müdahale edildi.