Joao Pedro, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe, Joao Pedro ve kulübü Cagliari ile her konuda anlaştı. 30 yaşındaki futbolcu İstanbul'a geldi!

Yeni sezon öncesinde Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ilk olarak Galatasaray'ın gündemine gelen tecrübeli oyuncu Joao Pedro'da mutlu sona ulaşmak üzere.

Brezilyalı yıldızın transferi için kulübü Cagliari ile anlaşmaya varan sarı lacivertli ekip, hafta sonu 30 yaşındaki futbolcunun menajeri ve avukatıyla İstanbul'da bir araya gelmişti. Pazar günü sözleşme detaylarının masaya yatırıldığı zirvede taraflar arasında anlaşmaya varıldığı belirtildi.

İSTANBUL'A GELDİ!

Fenerbahçe'nin prensipte anlaşma sağladığı Joao Pedro, İstanbul'a geldi.

30 yaşındaki futbolcunun bugün sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi.

3 YILLIK SÖZLEŞME VE MALİ DETAYLAR

Joao Pedro ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı ve toplamda Cagliari'ye 6,5 milyon Euro ödeneceği; oyuncuya ise üç yılda 7,7 milyon Euro garanti ücret verileceği öne sürülmüştü.

Brezilyalı oyuncu, geçen sezon 39 maça çıkıp, 13 gol, 4 asistle oynamıştı. Cagliari'nin küme düşmesi sonrasında yıldız isim takımdan ayrılmak istiyordu.

GALATASARAY NE TEKLİF ETMİŞTİ?

Galatasaray, Joao Pedro'nun transferi için 2.2 milyon Euro yıllık ücret ve 4.2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında prensip anlaşması sağlarken Fenerbahçe'nin daha yüksek olan teklifi transferin seyrini değiştirdi.

GALATASARAY'A TRANSFERİNDE MENAJERİN İSTEĞİ KRİZE SEBEP OLMUŞTU

Galatasaray, bir süredir gündeminde olan Joao Pedro için oyuncu ve kulübü Cagliari ile anlaşmış ancak menajerinin istediği komisyon ücreti sebebiyle görüşmeler tıkanmıştı.

Cagliari ile 4.2 milyon Euro bonservis karşılığında anlaşan Galatasaray'da Sportif AŞ başkan vekili Erden Timur, oyuncunun menajerinin 700 bin Euro komisyon yerine 2.6 milyon Euro istemesi sebebiyle masada kalkmıştı.

Timur'un Pedro'nun menajerine, "Bu doğru ve etik değil. Kabul ediyorsanız daha önce anlaştığımız rakamı ödeyeceğiz" diyerek masadan kalktığı iddia edilmişti.