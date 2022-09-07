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Jorge Jesus Bruma'yı istemedi! Yeni transfer gönderiliyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un yeni transfer Bruma'nın performansından memnun kalmadığı ve Portekizli futbolcu ile yolların ayrılacağı iddia edildi.
Jorge Jesus Bruma'yı istemedi! Yeni transfer gönderiliyor

Fenerbahçe yönetimi elindeki 17 yabancıyı, 14'e düşürmek için yoğun mesaide.

Öncelik UEFA listesine de isimleri yazılmayan Novak, Lemos ve Bruma'da… Uruguaylı Lemos sosyal medya hesaplarından Fenerbahçeli fotoğraflarını silerek ayrılık sinyalini verdi. Novak ise yarın transferin biteceği ülkesi Çekya'da kulüp ararken, sarı-lacivertlilerden de bu sezonki parasının tamamını isteyerek işi zorluyor.

YENİ TRANSFER BRUMA GÖNDERİLİYOR

Jesus'un en son 25 gün önce forma verdiği Bruma için durum oldukça karışık. Fenerbahçe'nin Lincoln'den sonra imza attırdığı ikinci isim olan Portekizli oyuncuyu PSV'den kiralarken yaptığı sözleşmeye konulan 'F.Bahçe, küme düşmedikçe 4 milyon Euro satın alma opsiyonu kullanılması zorunlu' maddesi eli kolu bağlıyor. Sarı- lacivertliler, 27 yaşındaki oyuncuyu kiralayacak kulüp bulsa bile PSV'nin onay vermesi gerekli.

1.5 MİLYON EURO KAZANIYOR

Fenerbahçe, küme düşmediği takdirde bugüne kadar 5 maçta 192 dakika süre alan Portekizli oyuncuyu sezon sonunda PSV'ye 4 milyon Euro (72 milyon TL) ödeyerek anlaşmayı kalıcı hale getirmek zorunda.

 Bruma, sarı-lacivertli takımdan yıllık 1.5 milyon Euro kazanıyor.

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