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Josef de Souza'dan ayrılık açıklaması!

Josef de Souza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gelecek sezon Süper Lig'de kalmayacağını açıkladı.
Josef de Souza'dan ayrılık açıklaması!

Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza, gelecek sezon Süper Lig'de kalmayacağını açıkladı.

Brezilyalı oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Josef de Souza'nın paylaşımında, "Duygusallaşarak ağlamamın nedeni, ailemle görüşmem ve haksız bir ceza aldıktan sonra verdiğimiz karar. Bu sezon elimizden gelenin en iyisini yapıp Beşiktaş'ı tekrar şampiyon yapmaya çalışacağız. Ancak gelecek sezon için artık burada kalmak bana bu tür bir olay tekrar yaşanırsa aynı tepki vereceğim için kendimi güvende hissettirmiyor. Çünkü biliyorum ki karakterim nedeniyle takım arkadaşlarıma yapılacak saldırganlığı kabul etmeyeceğim ve tekrar ceza alacağım. Bu yüzden kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam, bu söylediğimi kalbimi çok acıtıyor olsa bile." yazıldı.

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