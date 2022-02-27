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Kabakçı Konağı sohbetlerinin Şubat ayı konuğu Tokat Belediye Başkanı Eroğlu oldu

TOKFED yönetimince rutin hale getirilen yerel ve uluslararası konuları ihtiva eden Kabakçı Konağı sohbetlerinin Şubat ayı konuğu Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu idi.
Kabakçı Konağı sohbetlerinin Şubat ayı konuğu Tokat Belediye Başkanı Eroğlu oldu

4 yıllık bir aradan sonra hemşehrileri ile buluşarak hasret gideren Başkan Eroğlu, Tokat'ta gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan projeler hakkında yapmış olduğu kapsamlı sunum sonrasında; katılımcıların sorularını cevapladı.  Katılımcıların tavsiye niteliğindeki çok sayıda temennisini de not olarak alan Eroğlu, buluşma organizasyonunu gerçekleştiren TOKFED yönetimine ve katılımcılara teşekkür etti.

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TOKFED logolu tabak hediye edildi

Toplantı sonrası Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’na Hat sanatı ile isimlerinin yazılı olduğu TOKFED logolu tabak hediye edildi.

Tokat Dernekler Federasyonu Başkanı Kamil Dündaroğlu; Federasyonca düzenlenen kültürel ve sosyal organizasyonların; 15 Mart 2022 tarihinde "Tıp Bayramı" ve 31 Mart 2022 tarihinde “Ankara'nın Dünü ve Bugünü" konulu iki programlarla hız kesmeden devam edeceğini katılımcılara duyurdu.

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