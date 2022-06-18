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Kabil'de Hindu ve Sih tapınağına bombalı ve silahlı saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hindu ve Sih tapınağına bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi.
Kabil'de Hindu ve Sih tapınağına bombalı ve silahlı saldırı

Taliban yönetiminin İçişleri Bakanlığı, Kabil'in Karte-i Pervan bölgesinde Hindu ve Sih tapınağına bombalı ve silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamada tapınağın içine giren saldırganların etkisiz hale getirilmesi için operasyonun devam ettiği kaydedildi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, saldırı tapınakta Hindu ve Sih dini mensuplarının gerçekleştirdiği bir tören sırasında yapıldı.

Taliban güçleri tapınağa giden tüm caddeleri trafiğe kapattı.

Can kaybıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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