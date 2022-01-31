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Kabine toplandı: Masada kritik konular var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de toplandı. Toplantıda, Rusya-Ukrayna gerilimi, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, ekonomide yeni dönem ve artan vakalar gündemdeki ilk başlıklar olacak.
Kabine toplandı: Masada kritik konular var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Yoğun bir dış politika gündeminin bulunduğu süreçte, kabinenin ana gündem başlıkları sırasıyla; Rusya-Ukrayna gerilimindeki son durum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılacak görüşmenin hazırlıkları ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler olacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, UKRAYNA'YA GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, Rusya-Ukrayna gerilimindeki son durum ele alınacak. 3 Şubat'ta Ukrayna'ya yapılacak ziyaret değerlendirilecek. Bölgede tansiyonun düşürülmesi için yürütülen diplomatik çalışmaların yanısıra ikili ilişkiler masaya yatırılacak.

PUTİN TÜRKİYE'YE GELİYOR

Gerilimin diğer tarafı Rusya ile yürütülen görüşmeler de gündemde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin hazırlıklar görüşülecek.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER

Bölgede doğalgaz konusunda oluşabilecek yeni ittifaklar değerlendirilecek. Bu bağlamda İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti de ele alınacak.

EKONOMİDE YENİ DÖNEM

Ekonomideki son durum da toplantının gündeminde. Alınan tedbirlerin piyasaya yansımasına dair son durum görüşülecek.

ARTAN VAKA SAYILARI İÇİN ALINACAK TEDBİRLER

Koronavirüs salgınında artan vaka sayıları da kabine toplantısında ele alınacak bir diğer başlık olacak. Vaka artışını önlemek için atılacak adımlar ve aşılamadaki son durum değerlendirilecek.

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