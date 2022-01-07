Kaçakçılık şüphesiyle baskın yapılan evden mühimmat çıktı

Adana’da, polisin kaçak sigara baskını yaptığı evde 1 el bombası, 27 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. 130 kilo kıyılmış tütünün de bulunduğu evin ismi açıklanmayan sahibi, gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi’ndeki eve kaçak sigara ürünleri bulundurulduğu şüphesiyle baskın yaptı. Evdeki aramada 1 el bombası, 27 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız av tüfeği, 15 tabanca ve tüfek şarjörü, değişik çaplarda 1560 mermi, samuray kılıcı dahil 106 çeşit kılıç ve bıçak, 1 elektrikli sigara dolum makinesi, 130 kilo kıyılmış tütün, 200 doldurulmuş sigara, 30 bin kaçak makaron ve kaçak sigara paketlemede kullanılan 50 bin kilitli poşet ele geçirildi. İsmi açıklanmayan ev sahibi ise gözaltına alındı.