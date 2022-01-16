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Kaçarken jandarmaya ateş etmeye çalıştı, tabanca tutukluk yaptı

Antalya'da 3 suçtan hakkında yakalama kararı bulunan H.E., jandarmayı karşısında görünce tabancayla ateş açmaya kalkıştı. Silahın tutukluk yapmasıyla yakalanıp gözaltına alınan H.E., jandarma görevlilerini kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.
Kaçarken jandarmaya ateş etmeye çalıştı, tabanca tutukluk yaptı

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 'alkol ve uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullanma', 'kasten yaralama', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak' suçlarından yakalama kararı bulunan H.E.'nin, Sarılar Mahallesi'nde gizlendiğini tespit etti. Jandarma, H.E.'nin saklandığı eve baskın yaptı.

EKİPLER UYARDI

Jandarmanın geldiğini gören H.E., elinde tabancayla kaçmaya başladı. Ekiplerin uyarılarına aldırış etmeyen H.E., jandarmaya ateş etme girişiminde bulundu. Tabancası tutukluk yapan şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan H.E., adliyeye sevk edildi. H.E., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından jandarma görevlilerini 'ateşli silahla kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

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