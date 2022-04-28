Kaçkar Dağları'ndaki yayla yollarında ekipler bayram öncesi kar mesaisinde

Rize İl Özel İdaresinin karla mücadele ekipleri, ziyaretçilerine her mevsim farklı güzellikler sunan yaylaların çığ nedeniyle kapanan yolunu, Ramazan Bayramı'na kadar ulaşıma açmak için yoğun çaba harcıyor.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içindeki yaylaların çığ nedeniyle kapanan yollarının Ramazan Bayramı'na kadar ulaşıma açılması için hummalı çalışma yürütülüyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, ziyaretçilerine her mevsim farklı güzellikler sunan yaylaların çığ nedeniyle ulaşıma kapanan yolunu Ramazan Bayramı'nda hem yaylacılar hem de doğaseverlerin kullanması için yoğun çaba harcıyor.

Yayla yolu uzunluğunun toplam 1224 kilometreyi bulduğu bölgede ekipler, kışın kimsenin kalmadığı 13 yayla köyünün yolunun da ulaşıma açılması için çalışıyor. 69 iş makinesiyle yürütülen çalışmalarda, 140 personel görev alıyor.

"Kar kütleleri bu sene 15 metreyi buldu"

İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt, AA muhabirine, Rize'nin engebeli ve dik coğrafyası nedeniyle karla mücadelenin zor olduğunu söyledi.

Rize'nin 7 bin 100 kilometre yol ağı bulunduğunu belirten Türüt, "Türkiye'de resmi yol ağı olarak beşinci sıradayız. Dik coğrafyada bu yol ağı çok ciddi çalışma gerektiriyor." dedi.

Bu kış olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok kez ulaşıma kapanan yollarda yoğun mücadele yürütüldüğünü anlatan Türüt, "Havaların ısınması, çay sezonu öncesi insanların Rize'ye gelmesi, doğa turizmine ilgiden dolayı yayla yollarımızı açma gayreti içindeyiz. Ramazan Bayramı öncesinde yollarımızı açıp inşallah hizmete sunmuş olacağız." diye konuştu.

Türüt, yolların ulaşıma açılmasında kendilerini çığların zorladığını belirterek, şunları kaydetti:

"İl genelinde tespit ettiğimiz 110 nokta var. Havaların ısınması ve çalışmalarla sayı azalıyor. Önceki yıllarda kapasitesi düşük makinelerle yaptığımız karla mücadeleyi bu sene yapamıyoruz, daha güçlü makinelerle çalışıyoruz. Diğer kurumlardan da istifade ediyoruz. Bu sene kış şartlarının ağır geçmesi işimizi zorlaştırıyor. Her sene 3 metreyi bulan kar kütleleri olurdu, bu sene 15 metreyi buldu. En kısa sürede yolları hazır hale getireceğiz."

Yaylacılar geri dönmeyi bekliyor

Ortaklar Yayla Köyü Muhtarı İbrahim Köseoğlu, kasım ayından itibaren yolun kapalı olduğunu söyledi.

Bölgede çok fazla çığ noktası olduğuna dikkati çeken Köseoğlu, "Dört günde bir noktayı açtık. Yukarı doğru devam ediyoruz. Yayla yolu üzerinde üç noktamız daha var. Hayvancılık yaylada çok yaygın. Yol açılınca tekrar yaylalara döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Kale Köyü Muhtarı Mehmet Ali Yanmışoğlu ise beş köyün yolunun açılması için çalışıldığını belirterek, "Kışın ulaşımı çığlar kestiği için vatandaşlar aşağı (düşük rakımdaki yerleşim yerleri) iniyor. Her yıl zorlu kar temizleme çalışması yapılıyor. Bölgede kar tüneli yapılırsa işimiz kolaylaşır. Sadece bu bölgede üç büyük çığ noktası var." diye konuştu.