Kaçkarlar manzarasıyla doğaseverleri kendine çekiyor

Türkiye'nin 3 bin 937 metreyle en yüksek dağları arasında yer alan Kaçkarlar'da bulunan yaylalar ve göller, güzel hava ve doğanın tadını çıkarmak isteyen doğaseverleri ağırlıyor.