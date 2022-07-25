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Kaçkarlar manzarasıyla doğaseverleri kendine çekiyor
Kaçkarlar manzarasıyla doğaseverleri kendine çekiyor
Türkiye'nin 3 bin 937 metreyle en yüksek dağları arasında yer alan Kaçkarlar'da bulunan yaylalar ve göller, güzel hava ve doğanın tadını çıkarmak isteyen doğaseverleri ağırlıyor.
25 Temmuz 2022 Pazartesi 10:25
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.