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Kaçkarlar'a kar yağdı

Kaçkar Dağları Milli Parkı'ndaki yaylalarda kar etkili oldu.
Kaçkarlar'a kar yağdı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi ile Artvin sınırları içerisinde bulunan doğal güzellikleriyle ünlü Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırlarında kalan yaylalara, son günlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle kar yağdı.

Gece aralıklarla etkili olan yağışın ardından yaylalar ve orman dokusu beyaza büründü.

Yetkililer, 2 bin rakım üzerindeki Huser, Palovit, Tahpur, Gito, Badara, Pokut, Sal, Kavrun, Ağusor, Samistal gibi çok sayıdaki yaylanın yanında Anzer Yaylası'na da kar düştüğünü kaydetti.

Huser Yaylası'nda güne kar yağışıyla uyandıklarını belirten İsmet Kandemir, bu yıl kar yağışının çok uzun sürdüğünü söyledi.

Kandemir, mayıs ayında yaylalara hayvancılıkla uğraşanların yanı sıra turistlerin gelmeye başladığını ancak soğuk nedeniyle çok fazla kişinin yaylalara çıkmayı tercih etmediğini aktardı.

Doğu Karadeniz'in en yüksek sıra dağları olan 3 bin 937 rakımlı Kaçkar Dağları'nın zirvesinden yılın büyük bölümünde kar kalkmıyor.

Öte yandan İl Özel İdaresi ekipleri, yayla yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Çığ olan bölgelerdeki çalışmaların yanı sıra yola düşen kayalar da temizleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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