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Kadıköy Belediyesi'nde rüşvet operasyonu! 124 tutuklama talebi

Kadıköy Belediyesi’nde ‘rüşvet’ operasyonunda gözaltına alınan 160 kişiden, 43’ü memur olan toplamda 124 şüpheli rüşvet suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Kadıköy Belediyesi'nde rüşvet operasyonu! 124 tutuklama talebi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta ve mühendislerin de bulunduğu 160 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Polis otobüslerine bindirilen şüpheliler, Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. İtirafçı olmayı kabul eden 38 kişi de emniyetten serbest bırakıldı.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından, aralarında 43'ü memur toplam 124 kişi "rüşvet" suçundan tutuklanması, 36 şüpheli ise adli kontrol uygulanması talebiyle hakimliğe gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında çoğunluğu Kadıköy Belediyesinde görevli 6 zabıta memuru ve 48 mühendisin de aralarında bulunduğu 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Mayıs'ta İstanbul, İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonda zanlılardan 198'ini yakalamıştı.

Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda dijital malzeme ve evraka el konulmuştu.

Firari 26 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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