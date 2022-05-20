Kadıköy Belediyesindeki rüşvet operasyonu

Belediyede görevli zabıta ile mühendislerin de aralarında bulunduğu gözaltına alınan 54'ü kamu görevlisi 198 kişiden 162'si adliyeye sevk edildi. İtirafçı olan 36 kişi ise emniyetten serbest bırakıldı.

İstanbul merkezli 5 ilde, rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta ve mühendislerin de bulunduğu 198 şüpheliden 162'si adliyeye sevk edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, "örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik" suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Polis otobüslerine bindirilen 162 şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. İtirafçı olmayı kabul eden 36 kişi de emniyetten serbest bırakıldı. 224 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti

Soruşturma kapsamında çoğunluğu Kadıköy Belediyesinde görevli 6 zabıta memuru ve 48 mühendisin de aralarında bulunduğu 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Mayıs'ta İstanbul, İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonda zanlılardan 198'ini yakalamıştı. Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda dijital malzeme ve evraka el konulmuştu. Firari 26 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.