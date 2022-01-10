Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırganın skandal ifadeleri

İstanbul Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırgan olarak hafızalara kazınan Emrah Yılmaz'ın "adliyede kadın bir polis beni dövdü" diyerek şikayetçi olduğu ortaya çıktı.