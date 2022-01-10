Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırganın skandal ifadeleri

İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın yolculara bıçak çekerek dehşeti yaşatan Emrah Yılmaz'ın 25 Kasım 2021 günü adliyeye getirildiğinde orada bulunan kadın bir polis memurunun kendisini darp ettiğini, kafasını duvara sertçe vurduğunu iddia ederek şikayetçi oldu.
Savcılık kamera görüntülerini inceledi. İddia edildiği gibi yaralama eylemin gerçekleşmediğini kaydederek, iddianın soyut olduğunu gözler önüne serdi. 'Kasten yaralama' suçundan başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verdi.
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