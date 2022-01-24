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Kadıköy'de kar yağışı nedeniyle kayan otomobil ters döndü

İstanbul'da Kadıköy yönüne giden bir otomobil, kar yağışının etkisiyle yolda kayarak ters yöne döndü.
Kadıköy'de kar yağışı nedeniyle kayan otomobil ters döndü

Alınan bilgiye göre D-100 Karayolu'nda gece saatlerinde bastıran kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kadıköy yönüne giden bir otomobil, sürücüsünün kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters yöne döndü. Yaşanan bu anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Şile Otoyolu ve TEM Samandıra mevkisinde de trafik yoğunluğu oluştu.

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