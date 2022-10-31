Kadıköy'de usulsüz çakar ve siren denetimi

KADIKÖY D-100'de araçlarında usulsüz çakar ve siren kullanan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi. Ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen 'Sedo' lakaplı rapçi Sedat Türkmenli'ye 3 bin 870 yazılırken, aracı da trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bostancı D-100 Karayolu Ankara istikametinde usulsüz çakar ve siren kullananlara yönelik yaptı. Emniyet şeridinde durdurulan araçların izinleri ve belgeleri tek tek incelendi. Kurallara uymadığı tespit edilen araç sürücülerine cezai işlem uygulandı. Ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen 'Sedo' lakaplı rapçi Sedat Türkmenli'ye 'Ehliyetsiz araç kullanmak'tan 3 bin 674 lira, yakın takip mesafesini korunmadığı için ise 196 lira idari para cezası kesildi. Tükmeneli'nin aracı da trafikten men edildi.

Öte yandan, 1 sürücüye emniyet şeridi ihlalinden bin 823 lira, trafikte cep telefonu kullanan 2 sürücüye ise 854'er lira para cezası uygulandı.