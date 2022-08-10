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Kadıköy'deki ''küfürlü tezahürat''a ilişkin soruşturma başlatıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadıköy'de dün akşam oynanan Fenerbahçe-HangiKredi Ümraniyespor maçı öncesinde bir grup taraftarın alkol alıp ''küfürlü tezahürat''ta bulunması üzerine soruşturma başlattı.
Kadıköy'deki ''küfürlü tezahürat''a ilişkin soruşturma başlatıldı

Ülker Stadı'nda dün akşam oynanan maç öncesinde bazı taraftarlar Kadıköy'de bir araya geldi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, alkol alan bir grup taraftarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ve küfür içeren tezahüratta bulundukları görüldü.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Olayla ilgili resen (kendiliğinden) soruşturma başlatan Başsavcılık, görüntülerdeki şüphelilerin tespit edilmesi için emniyete talimat verdi.

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