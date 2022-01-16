Kadın çiftçilerin sayısı artmaya başladı

Başkent’te 2021 yılı içinde 33 binin üzerinde çiftçiye sebze fidesinden çeşitli türde hububat tohumuna kadar birçok kırsal kalkınma desteği sağladı.Bu desteklerden yararlanan kadın çiftçilerin sayısı da artmaya başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi bir yandan ‘kadın dostu’ uygulamalarını sürdürürken bir yandan da yerli kadın çiftçilere ekonomik yönden katkı sağlayarak üretimden kopmamalarını sağlıyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı 2021 yılı içerisinde aralarında kadınların da yer aldığı 33 bini aşkın çiftçiye sebze fidesi, mercimek tohumu, nohut tohumu, yem bitkisi tohumu, buğday tohumu ve arpa tohumu desteğinde bulundu.

2022 YILINDA DA DESTEKLER DEVAM EDECEK

Geçtiğimiz yıl sebze fidesi desteğinden 5 bin 433, mercimek tohumu desteğinden 675, nohut tohumu desteğinden 5 bin 945, yem bitkisi tohumu desteğinden 3 bin 58, buğday tohumu desteğinden 11 bin 586 ve arpa tohumu desteğinden ise 6 bin 321 çiftçi yararlandı.

2022 yılında da yerli üreticilere destek olmayı sürdürecek olan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, hayvan yetiştiriciliği yapan kadın üreticilere de mısır silajı desteğinde bulunmak üzere başvuruları almaya başladı.

ELMADAĞ VE POLATLILI KADIN ÇİFTÇİLER DESTEKLERDEN MEMNUN

Başkent’te Büyükşehir Belediyesinin tarımsal desteklerinden yararlanan kadın çiftçi sayısı her geçen gün artarken Elmadağ ve Polatlı ilçelerinde yaşayan kadın üreticiler, sebze fidesi ve tohum desteklerinin ekonomilerine büyük katkı sağladığını vurgulayarak şöyle konuştular:

-Sevgi Asaletli: “Çok büyük tasarruf sağladık. Şimdiye kadar hiç almadığımız hizmeti aldık. 20-25 senedir biz bunları görmemiştik. Allah başımızdan eksik etmesin başkanımızı. Çok şükür, nohut aldık, arpa aldık. Ekin aldık ve bunlardan çok büyük tasarrufumuz oldu. Bu sene de silaj verilecek ondan da hayvanlarımıza vereceğiz. Görmediğimizi gördük.”

-Dilek Asaletli: “Nohut, arpa tohumu aldık. Sağ olsunlar faydası çok oldu. Mutluyuz. Köylü böyle kalkınır. Daha önce böyle bir destek yoktu. Başkanımızdan çok memnunuz. Mansur Yavaş ile gördük bu yardımları daha önce yoktu. Domates ve biber fidesi desteğinden de yararlandık. Bu zamana kadar destekler böyle olsaydı köylü kalkınırdı, göç vermezdi.”



-Sevda Genç: “Çiftçi için çok güzel destekler bunlar. Daha önce bu destekler olsaydı çiftçi şu an bu durumda olmazdı. Verim alamıyoruz borçlar ve maliyetler nedeniyle. Buğday, arpa, nohut, fide yardımları gibi bu destekler sayesinde çiftçilik de artıyor. Mansur Yavaş’a teşekkür ediyoruz. Çiftçiye çok büyük destek oluyor.”

-Nermin Odabaşı: “Borçlarımızı ödeyememiştik. Eğer Mansur Bey bu desteklerde bulunmasaydı tekrar ekim yapamayacaktık. Çok teşekkür ediyoruz ve devamını diliyoruz. Ekin, arpa, nohut çok verim aldık, çok beğendik. Çok tasarruf sağladık. Tohuma vereceğimiz parayı çocuğumuzun eğitimlerine harcadık, evimize harcadık. Arpaya, buğdaya vereceğimiz para kendi ihtiyaçlarımıza kalmış oldu.”



-Sultan Yaşar: “Destekler için çok teşekkür ederiz. Mansur Bey olmasa çoğu çiftçi ekim yapamayacaktı. Bu tohumları verdi, ektik yoksa boş kalacaktı tarlalarımız. Çok verimliydi. Bu tarlaları hibe desteği ile verdiği tohumlarla ektik. 30 senedir ben eşimle çiftçilik yapıyorum. Daha önce hiç böyle bir destek görmedik. Mansur Bey geldiğinden beri desteklerini görüyoruz.”