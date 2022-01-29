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Kadın itfaiyeci adaylarına komando eğitimi

Kadın itfaiyeci adaylarına komando eğitimi
Kayseri Üniversitesi Bünyan Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümünde eğitim gören Zeynep Sarpkaya (21) ve Çiğdem Oruç (21), İtfaiye Daire Başkanlığı’nda her gün 8 saat komando eğitimine tabi tutularak mesleğe hazırlanıyor.

Bünyan Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü 2’nci sınıf öğrencileri Zeynep Sarpkaya ve Çiğdem Oruç, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda pratik eğitim alıyor. İş Sağlığı ve Güvenliği eğitmeni Şeyma Nur Koçyiğit idaresinde günlük 8 saat komando eğitim alan öğrenciler, gerekli meslekli eğitim ve yeterlilik için canla başla mücadele ediyor. Hafta içi 09.00'da eğitimlere itfaiyeci duası ile başlayan iki arkadaş, ağırlık eğitimlerinin ardından kapalı ve dar alanda çalışma, ilk yardım, ekipman kullanımı, arama kurtarma, kurtarma makası kullanma, patlama gibi çeşitli konularda eğitim görüyor.

İtfaiye Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitmeni Şeyma Nur Koçyiğit, "Bizim işimizi yapanların pardon deme lüksleri bulunmuyor. Gerek itfaiye personelimizin olay sırasında gerekse de eğitimleri sırasında hataya yer vermemeleri gerekir. Olay yerinde sağlıklı şekilde dönülmesi açısında iş sağlığı eğitimlerini aktif olarak yapıyoruz. Kesinlikle alevlerden korkumuz yok. Aldığımız eğitimlerle olaylara hazır şekilde görevimizi bekliyoruz" diye konuştu.

‘ALDIĞIMIZ EĞİTİMLERLE FİZİKSEL OLARAK GÜÇLENİYORUZ’

Öğrencilerden Çiğdem Oruç ise, "İtfaiye teşkilatında amirlerimiz yükseklik korkusu, dar alan korkusu, sedye bağlama gibi birçok konuda eğitimlerimizi alıyoruz. Kendimizi aldığımız eğitimlerle fiziksel olarak güçlendiriyoruz. Bu mesleği seçme nedenim; mesleğe olan ilgim ve yapabileceğimize olan inancım oldu. Bazı konularda zorluk yaşasak da pes etmeden görevimizi en iyi şekilde yapmaya devam ediyoruz" dedi.

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