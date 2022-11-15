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Kadın teröristi Edirne'ye götürmeyi planlayan şüphelinin görüntüsü

İSTİKLAL Caddesi'ne patlayıcıyı bırakan kadın teröristi yurtdışına kaçması için Edirne'ye götürmeye planlayan şüpheli güvenlik kamerasına yansıdı.
Kadın teröristi Edirne'ye götürmeyi planlayan şüphelinin görüntüsü

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği patlamayı gerçekleştiren Ahlam Albashır'i yurt dışına kaçırmakla görevlendirilen ancak gözaltına alınan Ahmet Jarkas'ın otomobile binerken görüntüleri ortaya çıktı.
 

İŞTE O GÖRÜNTÜ

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