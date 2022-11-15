Kadın teröristi Edirne'ye götürmeyi planlayan şüphelinin görüntüsü

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği patlamayı gerçekleştiren Ahlam Albashır'i yurt dışına kaçırmakla görevlendirilen ancak gözaltına alınan Ahmet Jarkas'ın otomobile binerken görüntüleri ortaya çıktı.
İŞTE O GÖRÜNTÜ
İstiklal Caddesi'nde meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği patlamayı gerçekleştiren Ahlam Albashır'i yurt dışına kaçırmakla görevlendirilen ancak gözaltına alınan Ahmet Jarkas'ın otomobile binerken görüntüleri ortaya çıktı.
İŞTE O GÖRÜNTÜ
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