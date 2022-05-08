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Kadınlar, Van Gölü için 430 kilometre yürüyecek

Van Gölü Aktivistleri Derneği öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, kadınlar göle dikkati çekmek ve gelecek nesillere daha temiz bırakılmasını sağlamak amacıyla gölün çevresindeki 430 kilometrelik yolu yürümeye başladı.
Kadınlar, Van Gölü için 430 kilometre yürüyecek

Edremit ilçesindeki Kent Meydanı'nda bir araya gelen aralarında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Van Gölü Aktivistleri Derneği ile Bitlis Kamer Vakfı Üretim Dayanışma ve Danışma Merkezi üyeleri, Vanspor Kadın Futbol Takımı sporcularının da bulunduğu kadınlar, Van Gölü konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Van Gölü için kadınlar öncülüğünde yürüyoruz" etkinliğini düzenledi.

Göl çevresini 15 günde yürümeyi hedefleyen kadınlar, etkinliğin ilk gününde Gevaş ilçesine doğru yürüyüşe geçti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Orhan, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan "Van Gölü Koruma Eylem Planı" kapsamda gölün temiz kalması için kentte önemli çalışmaların yapıldığını söyledi.

Gölün korunması ve kirliliğin önlenmesi için güç birliğine ihtiyaç duyulduğunu belirten Orhan, şunları kaydetti:

"Aktivistler ve STK'ler tarafından Van Gölü'nün temiz kalması ve korunması için etkinlik düzenlendi. Edremit'ten Gevaş ilçesine yürüyüş gerçekleştireceğiz. Uzun bir parkurda yürüyüş yapılacak. Gölün korunmasıyla ilgili bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Van Büyükşehir Belediyesi, Bitlis belediyeleri ve tüm kurumların paydaş olduğu bir program hazırladık. Devlet kurumlarının çok önemli çalışmaları var. Arıtma tesisleri, katı atık tesisleri, gölde dip çamuru temizliği ve derelerin temizlenmesi konusunda önemli mesafeler aldık. Kirliliğe neden olan kaynağın kurutulması, vatandaşlarımızın da gölü kirletmemeleri için farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu etkinliği önemli buluyoruz. Kadınlarımız, annelerimiz destek veriyor. Anneler Günü dolayısıyla da tüm annelerin gününü kutluyorum."

"Kadınların öncülüğünde Van Gölü'nü çocuklarımıza miras bırakacağız"
Etkinliğe destek veren iş insanı İrem Bayram ise Van Gölü'nün korunması ve temiz kalması için kentte çok güzel çalışmaların yapıldığını aktardı.

Gölün korunması için yürütülen çalışmalara destek verdiklerini ifade eden Bayram, "Gölün ve çevresinin güzelliklerini daha büyük kitlelere tanıtmayı amaçlıyoruz . Vatandaşların Van Gölü'nü temiz tutmaları için farkındalık yürüyüşü düzenledik. Yürüyüşün ilk etabını bugün Anneler Günü'nde gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Annelerin, kadınların öncülüğünde Van Gölü'nü çocuklarımıza miras bırakacağız." diye konuştu.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say da etkinliğe katılan kadınlara Anneler Günü dolayısıyla karanfil dağıttı.

Etkinliğe, Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, Meteoroloji 14. Bölge Müdürü Atakan Çelebi, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel de katıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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