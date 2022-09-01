Kadınlardan erkeğe şiddet: Bıçaklayarak öldürdü, evini yaktı

Türkiye'de bir günde iki ayrı noktada erkeğe kadın şiddeti olayı yaşandı. Iğdır'da kadın boşanma aşamasındaki kocasının evini yakarken, İzmir'de kadın tartıştığı sevgilisini bıçaklayarak öldürdü.

Türkiye'de bir günde iki ayrı noktada erkeğe kadın şiddeti olayı yaşandı. Iğdır'da kadın boşanma aşamasındaki kocasının evini yakarken, İzmir'de kadın tartıştığı sevgilisini bıçaklayarak öldürdü.

1- KOCASININ EVİNİ YAKTI

Iğdır'da boşanma aşamasında olduğu eşi Osman Bekirke'nin (35) evine özel eşyalarını alacağını söyleyerek giren Kader Bekirke (25), müstakil evi ateşe verdi. Evden alevlerin çıktığını gören komşuların bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ev kullanılmaz hale gelirken, Osman Bekirke şikayetçi olacağını söyledi.

2- ERKEK ARKADAŞINI BIÇAKLAYIP ÖLDÜRDÜ

İzmir’in Bergama ilçesinde de, H.Ç(25), sevgilisi olduğu öne sürülen İbrahim Çokgezer'i(30) göğsünden bıçaklayarak öldürdü. H.Ç polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

