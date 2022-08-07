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Kadınlardan yoğun ilgi

Sosyal ve kültürel projeleriyle takdir toplayan Sincan Belediyesi, Fatih’te açılan Kültür ve Sanat Merkezi ile de vatandaşın beğenisini kazandı.
Kadınlardan yoğun ilgi

Açıldığı günden beri gençlerin ve kadınların gözdesi olan Kültür ve Sanat Merkezi, sadece etkinliklerle değil verilen eğitimlerle de kadınlardan yoğun ilgi görüyor.  Kadınların daha fazla sosyal hayatın içinde yer alması, kaliteli vakit geçirmeleri ve kendilerini geliştirmelerine imkân veren Sincan Belediyesi, Hanım Konakları’nın dışında Fatih’te açılan Kültür ve Sanat Merkezi ile de hizmet veriyor. 

İŞARET DİLİ EĞİTİMİ ALIYOR

Sincan Belediyesi işitme engelli bireylerin toplumla iletişim olanaklarını artırmak ve vatandaşların işitme engellilerle rahatça iletişim kurabilmelerini sağlamak amacıyla Kültür ve Sanat Merkezi’nde ücretsiz işaret dili kursu açtı.

Pazartesi, Çarşamba ve Cuma olmak üzere haftanın 3 günü verilen eğitimlere kadınlardan büyük ilgi var. 42 katılımcının yer aldığı kursta sabah ve öğle olmak üzere 2 ayrı grup bulunuyor. Alanında uzman usta öğreticiler tarafından verilen kurslara katılanlar ise böyle bir eğitim verilmesinden memnun olduklarını dile getiriyor. 

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GİYİM KURSLARINA YOĞUN İLGİ

Kadınlar için hem eğitici hem de eğlenceli kursların yer aldığı Kültür ve Sanat Merkezi’nde en çok ilgi çeken kurslar arasında giyim kursu ve pilates dersleri de bulunuyor. Özellikle çocuk giyimi konusunda meraklı olan kadınlar hafta içi her gün 9.50-15.50 saatleri arasında bu alanda kurs alıyor. Giyim kurslarının yanı sıra İşaret Dili ve İngilizce kursları da kadınlar tarafından rağbet görüyor. 

ULAŞIM KOLAYLIĞI SAĞLIYOR

Kültür ve Sanat Merkezi’nin en önemli avantajlarından birisi metroya yakın olması. Merkeze gidecek olan vatandaşlar metro ile kolay bir şekilde ulaşım sağlayabilir. Kurslara başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız https://www.sincan.bel.tr/ adresinden gerekli bilgilere ulaşabilirler. 

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