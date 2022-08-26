  • BIST 3.164,08
  • Altın 1024.862
  • Dolar 18.1768
  • Euro 18.1399
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 23 °C
»

Kadınların kıskançlık kavgasında polisler zor anlar yaşadı

Balıkesir’de sokakta kadınlar arasında kıskançlık nedeniyle kavga çıktı; polisler zor anlar yaşadı. Arbede sırasında polise vurmaya kalkışınca kelepçe takılan T.T., dövüldüğünü iddia etti ancak cep telefonu kayıtlarında böyle bir görüntüye rastlanmadı.
Kadınların kıskançlık kavgasında polisler zor anlar yaşadı

Balıkesir’de sokakta kadınlar arasında kıskançlık nedeniyle kavga çıktı; polisler zor anlar yaşadı. Arbede sırasında polise vurmaya kalkışınca kelepçe takılan  T.T., dövüldüğünü iddia etti ancak cep telefonu kayıtlarında böyle bir görüntüye rastlanmadı.

Olay dün saat 22.00 sıralarında merkez Karesi ilçesi Eski Kuyumcular Mahallesinde meydana geldi. Erkek arkadaşıyla cadde üzerinde yürüyen E.D.’ye, iddiaya göre kıskançlık nedeniyle 3 kadın saldırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine yakın bölgede olan yunus ekibi sevk edildi.

Polislerin ayırmaya çalışmasına rağmen kadınlardan E.D. ve T.T., birbirlerine saldırmayı sürdürdü.

kadin-kavgasi-son.jpg

SEN KİMSİN ELİMİ TUTUYORSUN 

Polis memuru kavgayı ayırmak için T.T.’yi kolundan tuttu. Birbirlerini erkek arkadaşlarına olan yakınlıkları nedeniyle suçlayıp, küfürler eden kadınlardan T.T., ayırmaya çalışan polis memuruna da "Sen kim oluyorsun benim elimi tutuyorsun" diyerek vurmaya başladı.

T.T. polis tarafından kelepçe ile etkisiz hale getirilirken, diğer iki kadın E.D.’ye vurmaya devam etti. Bu arada bir arkadaşı da yaşanan arbedeyi cep telefonu ile kaydetti.

TAKVİYE GELEN POLİSE DARBEDİLDİĞİNİ SÖYLEYİP AĞLADI 

Yunus ekibi tarafları ayırmakta güçlük çekince, kısa süre sonra olay yerine takviye ekip sevk edildi. Elleri kelepçeli olan T.T., yeni gelen polisleri görünce ağlamaya başlayarak, meslektaşları tarafından tartakladığı iddiasında bulundu.

Yeni gelen ekip iddiaları değerlendirmek için T.T.’yi yunus ekibinden uzaklaştırarak ekip otosuna bindirdi. Ancak ekip aracını tekmeleyen T.T., polislere tehditler savurdu.

Kadınların kavgası güçlükle sonlandırılırken, olay yerine gelen görevli kadın polis memurunun üst aramasının ardından taraflar polis merkezine götürüldü.
 

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Datça açıklarında, 75 kaçak göçmen kurtarıldı25 Ağustos 2022 Perşembe 19:35
  • Manisa’da 30 parça tarihi eser ele geçirildi: 1 gözaltı25 Ağustos 2022 Perşembe 18:37
  • Van'da 307 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi25 Ağustos 2022 Perşembe 17:40
  • Gülşen hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan gözaltı kararı verildi25 Ağustos 2022 Perşembe 11:50
  • Başkent'te DEAŞ'a operasyon: 13 gözaltı25 Ağustos 2022 Perşembe 09:52
  • Manisa’da düğünde taşlı sopalı kavga: İkisi ağır 11 yaralı25 Ağustos 2022 Perşembe 07:00
  • Sosyal medyada sahte kadın profili açıp, gasp yapan çeteye operasyonda 4 tutuklama24 Ağustos 2022 Çarşamba 23:43
  • Açık pencereden girip hırsızlık yaptılar24 Ağustos 2022 Çarşamba 19:03
  • Kapısını 20 saniyede açtıkları büfeden 18 bin liralık sigara çaldılar24 Ağustos 2022 Çarşamba 17:50
  • Boşanma aşamasındaki eşini 18 yerinden bıçaklayan sanığın tahliye talebi reddedildi24 Ağustos 2022 Çarşamba 17:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti