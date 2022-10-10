  • BIST 3.592,03
  • Altın 1001.147
  • Dolar 18.5771
  • Euro 18.0412
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 18 °C
»

Kadir Gecesi skandal paylaşım yapanların cezası belli odu: 3 ay 22 gün hapis cezası

Kadir Gecesi'nde sosyal medya hesabından alkollü içki içerek çektiği fotoğrafı 'Kadir Gecesi özel, Rabbim kabul etsin' yazarak paylaşan Onur T. hakkında 3 ay 22 gün hapis cezası verildi.
Kadir Gecesi skandal paylaşım yapanların cezası belli odu: 3 ay 22 gün hapis cezası

Sanık Onur T. ile arkadaşlarının bir restoranda alkol aldıkları ve sanığın arkadaşlarıyla birlikte çekildiği içkili fotoğrafı 'Kadir gecesi özel, Rabbim kabul etsin' şeklinde yazı yazarak sosyal medya hesabından 27 Nisan 2022’de paylaştı. Paylaşım sonrasında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi. Sanık Onur T. hakkında 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi basit yargılama usulüyle duruşma açmadan, dosya üzerinden yargılama yaptı. 

Mahkeme kararında, sanık Onur T.'nin savunmasında suça konu sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu, paylaşımı kendisinin yaptığını, aşağılama amacının olmadığı, olayların bu aşamaya gelmesinden üzgün ve pişman olduğunu söylediği belirtildi. Kararda Sanık Onur T.'nin 'Kadir Gecesi özel, rabbim kabul etsin' içeriğindeki paylaşımın İslam dininde kutsal sayılan değerleri aşağılama niteliğinde olduğu, sanığın fiilinin toplumun birlikte yaşama duygusuna zarar verme ve toplumsal barışı bozmaya elverişli olduğu belirtildi. Sanık Onur T. hakkında 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası verildi. Mahkeme sanığın sabıkasız olduğunu dikkate alarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Safranbolu'da çiçek açan safranda hasat başladı10 Ekim 2022 Pazartesi 00:20
  • Ankara'da liselilerden yerli teknolojiye katkı10 Ekim 2022 Pazartesi 00:15
  • Bakan Soylu, Diyarbakır’da Kuran kursu açılışı ve hafızlık icazet programına katıldı10 Ekim 2022 Pazartesi 00:10
  • Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak10 Ekim 2022 Pazartesi 00:06
  • Ampute Futbol Milli Takımı, kupasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı10 Ekim 2022 Pazartesi 00:02
  • Kadıköy'de bir binada patlama: 3 ölü10 Ekim 2022 Pazartesi 00:01
  • Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak09 Ekim 2022 Pazar 00:36
  • Fatih Erbakan: İncirlik Üssü'nü kapatalım09 Ekim 2022 Pazar 00:34
  • Erzurum'da hortum çatıları uçurdu09 Ekim 2022 Pazar 00:33
  • Nureddin Nebati: Esnafımızı rahatlatacak paket yolda09 Ekim 2022 Pazar 00:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti