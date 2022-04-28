Kadir Gecesi tüm yurtta dualarla idrak edildi

Türkiye'de Kovid-19 kısıtlamalarının büyük oranda kalkmasıyla birlikte Kadir Gecesi, iki yıl aradan sonra camilerde ibadet ve duayla idrak edildi.

İstanbul'da Kadir Gecesi namaz ve dualarla camilerde idrak ediliyor.

Kentte, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ile Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih ve Çamlıca camileri başta olmak üzere tüm camilere akın eden vatandaşlar, bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen Kadir Gecesi'ni idrak etmek için saf tuttu.

Akşam namazını camilerde cemaatle kılanlar, yatsı namazını da camilerde ve çevrelerinde beklediler. Yatsı namazının eda edilmesinden sonra teravih namazına geçildi.

Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından çok sayıda vatandaşın aileleriyle camilere geldiği görüldü. Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyen vatandaşlar, bol bol dua etti.

Bu arada Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesi, Kadir Gecesi vesilesiyle Ayasofya-i Kebir Camii'nde lokum, gül suyu ve çocuklara çikolata dağıttı.

Ayasofya'daki Kadir Gecesi programının sabahın ilk ışıklarına kadar devam edeceği belirtildi.

Sakarya



Orhan Gazi'nin buyruğu üzerine 1323'te Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde inşa edilen Orhan Gazi Camisi'ne gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim dinleyip hatim duası etti.

Çok sayıda kadın ve çocuğun da camilere akın ettiği gecede, camiler doldu taştı.

Ezanın okunmasıyla her yaştan çok sayıda kişi camilerde ve avlularında saf tutarak, teravih namazını kıldı.

Hakkari

Kentte iftardan sonra vatandaşlar, kandili idrak etmek için camileri doldurdu.

Ulu Cami'de düzenlenen ve yüzlerce vatandaşın saf tuttuğu programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit okutuldu.

Ardından tüm İslam alemi ile yurt içinde ve dışındaki operasyonlarda görev yapan güvenlik güçleri için dua edildi.

Cemaat daha sonra yatsı ve teravih namazını kıldı. Programın ardından Kızılay Şubesi ve AK Parti İl Başkanlığı tarafından vatandaşlara tatlı ve su ikram edildi.

Programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Avukat Abdulmecit Tarhan ve İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu da katıldı.

Konya

Konya'da müminler, yatsı ezanının okunmasıyla Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camisi ile önündeki Mevlana Meydanı'nı doldurdu.

Meydanda saf tutan binlerce vatandaş, yatsı ve teravih namazının ardından dua etti.

Cemaat Kapu, Hacıveyiszade, Şerafettin ve Aziziye Camisi başta olmak üzere tüm camilerde mübarek gecenin manevi atmosferini yaşadı.

Malatya



Malatya'da tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi'nde düzenlen programda namaz kılındı, Kur'an-ı Kerim okundu.

Darende ilçesinde ise tarihi Somuncu Baba Külliyesi'ndeki Yeni Cami'de müftülük tarafından düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Teravih namazının ardından camideki Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Program sonunda vatandaşlara Somuncu Baba ekmeği ikram edildi.

Karaman

Karaman'da vatandaşlar Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Aktekke Camisi'nde Kadir Gecesi heyecanını yaşadı.

Vatandaşlar, kılınan namazların ardından dua etti.

Aksaray

Aksaray'da ise vatandaşlar Ulu Cami ve Somuncubaba Külliyesi gibi büyük ve tarihi camilere akın etti.

Yatsı ezanından sonra camileri dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Yoğunluktan dolayı cami içerisinde yer bulmakta güçlük çeken vatandaşlar, avlulara serdiği seccadelerde namaz kıldı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da da Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Selçuklu Camisi'nde vatandaşlar namaz kılıp, dua etti. Program, Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasıyla sona erdi.

Cami çıkışında görevliler tarafından vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Zonguldak

Zonguldak’ta da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi.

Karga Mahallesi'nde bulunan Abalı Camisi'nde düzenlenen programda vaaz verildi.

Yatsı ezanından sonra minarelerden dua, tekbir ve salavat sesleri yükseldi.

Program sonunda vatandaşlara kolonya ve çikolata ikramında bulunuldu.

Bartın

Bartın'da, Şadırvan Camisi'nde İl Müftülüğü tarafından düzenlenen programda vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, namaz kılıp dua etti.

Merkez Arap, Orta, Yukarı Halil Bey, İmam Hatip ve Aşağı camilerine sığmayan vatandaşlar, avluda yerlere serilen halılar üzerinde saf tuttu.

Yatsı namazının ardından cemaate ikramlarda bulunuldu.

Gaziantep

İl Müftülüğünce kentteki camilerde düzenlenen programlarda teravih namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Ulu Cami avlusunda ise cemaate ikramda bulunuldu.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da, çevre illerden gelen çok sayıda vatandaş, kandil dolayısıyla Balıklıgöl yerleşkesindeki Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret etti.

Daha sonra yerleşkedeki camilerde namaz kılan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim dinledi. Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta akşam namazının ardından camilere gelen vatandaşlar Kur'an-ı Kerim okudu, namaz kıldı, dua etti.

Bazı vatandaşlar ise yoğunluktan dolayı namazlarını avluda kıldı.

Doğukent Camisi'ndeki programa katılan vatandaşlara da namaz çıkışında gül suyu, lokum ve kandil simidi dağıtıldı.

Kilis

Kilis'te camileri dolduran vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti.

Hacı Mustafa Cümbüş Camisi'ndeki programda İl Müftüsü Abdurrahman Şahin'in namaz öncesi vaaz verdi.

Yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar namazlarını dışarıda kılmayı tercih etti.

Adana

Adana Müftülüğü tarafından Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Din görevlilerince ilahi ve kasidelerin okunduğu programa katılan vatandaşlar, gecenin manevi atmosferini yaşadı.

Mevlit okunan ve vaaz verilen programda dualar edildi.

Mersin

Mersin'de Kadir Gecesi dolayısıyla kentin en büyük camileri arasında yer alan Muğdat Camisi'nde program düzenlendi.

Programda İl Müftüsü Şaban Kondi vaaz verdi.

Camiye gelenler dua edip, namaz kıldı. Programda Kur'an-ı Kerim okundu.

Kadir gecesi dolayısıyla Hazreti Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i ziyarete açıldı.

Özel bir kutuda küçük cam tüp içinde korunan Sakal-ı Şerif, halkın ziyaretine sunuldu.

Cami imamı tarafından tutulan Sakal-ı Şerif'i önce erkekler, ardından da kadınların ziyaret etti.

Hatay

Hatay'da Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi'nde Kadir Gecesi coşkuyla idrak edildi.

Cami içinde yer bulamayan vatandaşlar, avluya ve cami dışına açtıkları seccade ve hasırlar üzerinde namaz kıldı.

İl Müftü Vekili Murat Akçay'ın vaazıyla başlayan program, teravih namazının kılınmasıyla devam etti.

Namazın ardından ellerini semaya açarak dua eden vatandaşlara cami çıkışında tatlı ve lokum ikramında bulunuldu.

Osmaniye

Osmaniye'de Kadir Gecesi münasebetiyle vatandaşlar tarihi Enverül Hamit ile Kadirli ilçesinde bulunan tarihi Ala Camisi'ne gelerek namaz kıldı, dua etti.

İl Müftüsü Ali Çakmak, Enverül Hamit Camisi'nde düzenlenen Kadir Gecesi programında vaaz verdi, gecenin önemini anlattı.

Cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Ağrı

Ağrı İl Müftülüğünce düzenlenen program dolayısıyla Ulu Cami ve diğer camilere gelen vatandaşlar, namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Kılınan teravih namazı sonrası Ulu Cami'de erkekler için, Meydan Camisi'nde ise kadınlar için Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Sakal-ı Şerif'e gösterilen yoğun ilgi nedeniyle cami avlusuna sığmayan vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

Program sonrası Türk Kızılay Ağrı Şubesi ekipleri vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.

Ulu Cami'deki programa İl Müftüsü Celal Büyük de katıldı.

Kars

Kars'ta da Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Vatandaşlar teravih ve tesbih namazı kılıp, dua etti. Namazın ardından vatandaşlara lokma ikram edildi.

Kağızman ilçesinde de Hacı Kağızman Camisini dolduran cemaat namaz kıldı, dua etti.

Bilecik

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Kadir Gecesi'nde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Doğanlar Mahallesi Camisinde teravih namazı öncesinde Kadir Gecesi dolayısıyla mevlit okundu.

Teravih namazının kılınmasının ardından ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'e vatandaşlar ilgi gösterdi.

Yaklaşık 100 yıllık bir gelenek olan Sakal-ı Şerif'in Kadir Gecesinde gösterilmesi, ilçede yaşatılmaya devam ediliyor.

Edirne

Edirne'de Selimiye Camisi başta olmak üzere selatin camilerde Kadir Gecesi programı düzenlendi.

Batı Trakya ve çevre illerden gelen vatandaşlar restorasyon nedeniyle bir kısmı ibadete kapalı olan caminin iç bölümü ve bahçesini doldurdu.

Dedeağaç Azınlık Derneği Başkanı Yaşar Dağlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kadir Gecesi'ni idrak etmek için Batı Trakya'dan geldiklerini söyledi.

Edirne'de olmanın huzurunu yaşadıklarını belirten Dağlı, "Tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutluyoruz. Bölgemizde böyle bir cami varken bu güzel geceleri burada geçirmeye çalışıyoruz. Bu kutsal geceyi dualarla geçiriyoruz." dedi.

Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahilerin okunduğu gecede Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müftüsü Muharrem Genç tarafından vaaz verildi.

Cemaat, programının ardından cami avlusunda teravih namazını kıldı.

Teravih namazının ardından Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Kırklareli

Kırklareli'nde de bugün açılışı gerçekleştirilen Ulu Cami'nde program düzenlendi.

Vatandaşlar ellerini dua için açtı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit ve ilahilere yer verilen programda, İl Müftüsü Aydın Yığman tarafından Kadir Gecesi'ni konu alan vaaz verildi. Vaazının ardından vatandaşlar yatsı namazını kıldı.

Programa Kırklareli Valisi Osman Bilgin ile Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bursa

Bursa, Bilecik, Eskişehir ve Kütahya'da, Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

Bursa'da tarihi Ulu Cami, Emirsultan Camisi gibi camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

Vatandaşlar teravih namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti dinledi, dualar etti.

Eskişehir

Eskişehir'de vatandaşlar, Kadir Gecesi dolayısıyla başta Kurşunlu Külliyesi, Reşadiye Camisi ve İlahiyat Camisi olmak üzere kentteki birçok camiyi doldurdu.

Yatsı ve teravih namazlarını kılan vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahileri dinledi.

Yoğun ilgi nedeniyle birçok kişi cami avlularına serdikleri seccadelerin üstünde namaz kıldı.

Kütahya

Kütahya'da Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

Kentteki birçok camide program düzenlendi. Camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.

Tarihi camilerden Ulu Cami, Dönenler, Karagöz Ahmet Paşa ve Ali Paşa camilerinde yer bulamayan bazı vatandaşlar cami avlusuna serilen hasırlar üzerinde namaz kıldı.

Bilecik

Bilecik'te vatandaşlar Kadir Gecesi dolayısıyla kentteki camileri doldurdu.

İl Müftüsü Ali Erhun tarafından Kayı Boyu Camisi'ne gelen vatandaşlara Kadir Gecesi'ne dair vaaz verildi.

Camiyi dolduran vatandaşlar namaz kılıp dua etti. Kalabalık nedeniyle bazı vatandaşlar cami bahçesine serdikleri seccadelerin üzerinde namaz kıldı.

Namazın ardından Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Camiden çıkan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.