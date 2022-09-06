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Kadirov istifa etmeyeceğini açıkladı!

Rusya'ya bağlı Çeçenistan Özerk Yönetimi Başkanı Ramazan Kadirov, görevinden istifa etmeyeceğini söyleyerek, "Sadece halkıma ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sorarak ayrılabilirim" dedi.
Kadirov istifa etmeyeceğini açıkladı!

 Geçtiğimiz günlerde Telegram kanalından "Sanırım uzun bir tatili hak ettim. Kovulmadan önce bırakma zamanım geldi" mesajını paylaşan ve "Kadirov görevini bırakıyor" haberlerinin yapılmasına sebep olan Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, Telegram hesabından yayınladığı yeni videoda; görevine devam edeceğini söyledi.

Ukrayna savaşında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e açık destek veren ve savaşçılarını cepheye yollayan Kadirov, yaptığı yeni açıklamada, "Öylece bırakıp gitmeye hakkım olmadığını düşünüyorum. Zira halkım bana bölgenin liderliğini verdi. Ve bana duyulan güveni haklı çıkarmak benim kutsal görevim. Sadece halkıma ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sorarak ayrılabilirim. Görevimden ayrılmayla ilgili konuşmaları geleceğe bırakıyorum. Şimdi yıllık iznimi bile kullanmayacağım" ifadelerini kullandı.

Kadirov'un açıklamaları, "Putin izin vermediği için istifa etmedi" şeklinde yorumlandı.

 

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