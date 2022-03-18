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Kadirov'dan Biden'a teşekkür: Ağzımın suyu aktı

Çeçenistan cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, Ukrayna'ya destek verme kararı alan ve savaşta kullanılmak üzere silah gönderileceğini duyuran ABD Başkanı Joe Biden'a teşekkür etti.
Kadirov'dan Biden'a teşekkür: Ağzımın suyu aktı

Resmi Telegram kanalından bir açıklama yapan Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya göndereceği silahlar için, "Bu silahları ele geçirip Rusya adına kullanmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

Kadirov, "Washington'dan harika, neşe veren ve cesaretlendiren haberler geldi. Şu ana kadar Ukrayna'da ele geçirdiğimiz silahlar bizi hiç sevindirmedi. Uzun zamandır savaşçılarımızı nasıl neşelendireceğimizi düşünüyorduk fakat Amerikalıların bize yardım edeceğini hiç düşünmezdik" dedi.

ABD'nin silah gönderdiğine dair haberleri okuduğunda "ağzının suyunun aktığını" söyleyen Kadirov, "Bunların hepsi gerçekten bizim mi olacak" diye düşündüğünü belirtti.

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