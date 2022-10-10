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Kafasında futbol topuyla ülke ülke pedal çeviriyor

Katar'daki Dünya Kupası'nı izlemek üzere yaklaşık 80 gün önce bisikletle yola çıkan Meksikalı futbol antrenörü Juan Marquez Nieto, yolculuğu sırasında kafasının üzerinde taşıdığı futbol topuyla insanların ilgisini çekiyor.
Kafasında futbol topuyla ülke ülke pedal çeviriyor

Meksika'da çeşitli amatör futbol takımlarında antrenörlük yapan ve aynı zamanda beden ile ruh sağlığı konusunda eğitimler veren 67 yaşındaki Nieto, yaklaşık 1 ay önce bisikletiyle Türkiye'ye ulaştı.

Futbol üzerine yazdığı kitapları da bulunan Nieto, gençlere, istedikleri takdirde hayallerini gerçekleştirebileceklerini ve önlerinde hiçbir engel olmadığını göstermek için hava şartlarına aldırış etmeden turuna devam ediyor.

Yaklaşık 80 gündür yollarda olan Nieto, internet üzerinden çıkardığı haritayla günde 65 kilometre yol alarak şimdiye kadar 9 ülke gezdi. Nieto'nun bir sonraki durağı ise Katar olacak.

Meksikalı gezgin Nieto, AA muhabirine, Türkiye'nin kendisinde iyi izlenimler bıraktığını, Türk insanını çok sevdiğini ve Türklerin kendisine karşı çok yardımsever olduğunu söyledi.

"Seyahat ederken beni evlerine yemeğe davet ediyorlar"
Yolculuğu sırasında futbol topunu yanında ayırmayan ve bazen kafasının üzerinde taşıdığı topla yol alan Nieto, futbol topunun barışın sembolü olduğunu ifade ederek, "Topu kafanızda tutmak, huzuru dengede tutmaya benzer. Denge temel noktadır. Amaçlarımdan biri, gençlere hayallerini gerçekleştirebileceklerini öğretmek. Çünkü yaptığım şey kişisel bir rüyamı gerçekleştirmek." dedi.

Nieto, Türkiye'deki yolculuğu sırasında kendisine çok iyi davranıldığını ve çeşitli ikramlarda bulunularak yardım edildiğini söyledi.

Türk yemeklerinin çok lezzetli olduğunu belirten Nieto, "Türkler çok nazik ve çok cömertler. Seyahat ederken beni evlerine yemeğe davet ediyorlar, uyumaya davet ediyorlar, dinlenmem için bana yer gösteriyorlar." şeklinde konuştu.

Türk kahvesi, baklava, ekmek ve çayın tadını çok beğendiğini ve Türkiye'nin çok düzenli olduğunu anlatan Nieto, "Düzeni çok beğendim, mekanlarının temizliği de çok iyi. Çok iyi dağıtılmış çöp kutuları var. Alanlar oldukça geniş ve yeşil. Burada saygılı insanlar var." ifadelerini kullandı.

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