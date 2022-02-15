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Kâğıthane'de zabıtaya saldıran seyyar satıcı iki kardeş gözaltına alındı

KÂĞITHANE'de, haklarında yasal işlem yapan zabıta ekiplerine saldırdıkları ileri sürülen seyyar satıcı iki kardeş, kaçmalarının ardından peşlerine takılan polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Yaşanan arbede cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kâğıthane'de zabıtaya saldıran seyyar satıcı iki kardeş gözaltına alındı

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Kağıthane Belediyesi zabıta ekipleri, plakasız araçla izinsiz seyyar satıcılık yaptıkları gerekçesiyle Vedat K. ve Sedat K. kardeşler hakkında yasal işlem yapmak istedi. Bu nedenle görevliler ile iki kardeş arasında tartışma çıktı. İddiaya göre iki kardeş, tehdit ettikleri 3 zabıta memuruna meyve kasalarını fırlatıp, yumrukla saldırdı. Vedat K. ve Sedat K. kardeşler ardından zabıta ekiplerine ait kamerayı da alıp kaçtı. Bildirilmesi üzerine harekete geçen polis, plakasız araçla kaçan şüphelilerin peşine takıldı. Yapılan takibin ardından iki kardeş Emniyetevler Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin zabıta ekiplerinden alıp, yol kenarına attıkları kamera da bir vatandaş tarafından bulunarak ekiplere teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Vedat K. ve Sedat K. kardeşler "Görevli Memura Mukavemet" ile "Gasp" suçlarından adliyeye sevk edildi. Yaşanan arbede cep telefonu kamerasına yansıdı.

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