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Kahraman komandolar Tunceli dağlarını teröristlere dar ediyor

Tunceli'de düzenlenen Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu'nda görevli komandolar, zorlu kış şartlarına rağmen teröristlerin izini sürüyor.
Kahraman komandolar Tunceli dağlarını teröristlere dar ediyor

Valilik koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde yürütülen operasyonlarla güvenlik güçleri, şehir merkezi kırsalı ile 7 ilçe kırsalında bölücü terör örgütlerine yönelik mücadelesini kararlılıkla devam ettiriyor.

Dağlık ve ormanlık alanlarda barındığı değerlendirilen teröristlerin peşine düşen güvenlik güçleri, kar kalınlığının yer yer 4 metreye ulaştığı dağlarda özel giysileriyle ve helikopter desteğinde görev yapıyor.

Sarp, dik ve ağaçlık arazileri didik didik arayan güvenlik güçleri, mağara ve sığınaklara da girerek teröristlerin barınma alanlarını yok ediyor.

Zorlu doğa koşullarına aldırış etmeden terör örgütlerine büyük darbe vuran ekipler, son olarak Hozat ilçesi kırsalında operasyon düzenledi.

Operasyonda Sikorsky tipi bir helikopterin askeri personel nakili için karla kaplı dağ ve vadiler arasında yaptığı uçuş nefes kesti.

Helikopter kamerasınca kaydedilen görüntülerde, pilotun hızlı manevralar yaparak uçması ve beyaz örtüyle kaplı olan meşe ormanları ve sarp dağların güzelliği dikkati çekti.

Pilot ve operasyondaki tim komutanı arasındaki telsiz konuşmalarının yer aldığı görüntülerde helikopter, güvenlik güçlerince ezilerek yapılan karlı piste iniş yapıyor.

Söz konusu görüntüler, Jandarma Genel Komutanlığının resmi Twitter hesabından da "Geride kimseyi bırakmadık. İzleyeceğiniz görüntülerde, jandarma havacılık pilotlarımız ile jandarma komandolarımız arasında gerçekleşen konuşmalar gerçek bir operasyona aittir." notuyla paylaşıldı.

Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen görüntüler, büyük beğeni topladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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