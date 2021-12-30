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Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, okul okul geziyor

Edebiyat öğretmeni olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçedeki liseli gençlerle bir araya gelmeye devam ediyor.
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, okul okul geziyor

Öğrencilerle tecrübelerini ve yaşadıklarını paylaşan Başkan Oğuz, gençlerden hedeflerine ulaşmak için durmadan yürümelerini istiyor, gelen soruları yanıtlıyor.

21 yıllık edebiyat öğretmeni olan Başkan Oğuz, “Öğretmen Başkan Gençlerle Buluşuyor” etkinliği kapsamında lise öğrencileriyle buluşmayı sürdürüyor. Başkan Oğuz yılın son etkinliği kapsamında ise Kahramankazan Efes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeydi. Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

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“Siz hedeflerinize yürüyün, biz hep yanındayız”

Başkan Oğuz, liseli gençlere, öğrencilik yıllarından ve yaşadığı olaylardan örnekler verdi. Hayatta hedeflerin önemine değinen Oğuz, çocukluğundan bu yana kendine koyduğu hedeflerden ve bu hedefleri sırasıyla gerçekleştirmek için yaptıklarından bahsetti. Öğrencilerden de kendilerine hedefler belirlemeleri ve bu hedeflere ulaşıncaya dek durmadan yürümelerini isteyen Oğuz, dünyaya yön veren insanların, başarıya bu yolla ulaştıklarının altını çizdi.

Oğuz, “Sağlam bir hedefiniz varsa hayatta her şey sizin niyetinize ve amacınıza hizmetkar olur. Hedefinizi belirlerken egoist olmayın. Siz bu toprağın çocuğusunuz. Sorumluluklarınız, yalnızca ailenize karşı değildir. Milletinize karşı da sorumluluklarınız var, bunu asla unutmayın” dedi. Oğuz, öğrencilere, kendilerinin hep yanlarında olduklarını ve bundan sonra da olmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Oğuz, daha sonra belediye olarak öğrencilere yönelik yaptıkları hizmetleri anlattı. Oğuz bu kapsamda, ilçede ikamet eden 500 üniversite öğrencisine her ay burs verdiklerini, binlerce öğrenciye kırtasiye seti dağıttıklarını ve çok sayıda öğrenciye de kıyafet yardımı yaptıklarını söyledi. Öğrenci dostu bir belediye olduklarını ve her zaman öğrenci ve öğretmenlerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Oğuz, daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı. Başkan Oğuz öğrenci ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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