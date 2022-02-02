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Kahramankazan Belediyesi ekipleri sahada buzlanmaya karşı tuzlama yapıyor

Kahramankazan Belediyesi, kar yağışı, don ve buzlanmanın meydana getirebileceği olumsuzluklardan vatandaşların etkilenmemesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Kahramankazan Belediyesi ekipleri sahada buzlanmaya karşı tuzlama yapıyor

7/24 esasına göre gece gündüz demeden görev başında olan ekipler, kepçeler, greyderler, kar küreme araçları, tuzlama ekipmanlarıyla Kahramankazan’da karla mücadele ediyor. Aralıklarla yağan, ancak etkisini yoğun şekilde hissettiren kar yağışına rağmen ilçenin tüm bölgelerinde aralıksız çalışan ekipler, ana ve ara yollar ile sokakların yanı sıra kaldırım, merdiven ve yaya yollarını da temizliyor. Buralarda ayrıca buzlanma riskine karşı tuzlama çalışması da yapılıyor. Ekipler ilçedeki dış mahallelerde de (köyler) çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karla mücadele ekipleri ayrıca, vatandaşlardan gelen talepleri anında karşılamaya çalışıyor. Yaşlı, hasta, engelli hamile ve karlı alanlarda yürümekte zorlanan vatandaşların ulaşımını sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor.

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Eziyet değil, keyif vermesi için çalışıyoruz
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye ekiplerinin, vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemeleri için yoğun çaba harcadığını belirterek, “Ekiplerimiz bu doğrultuda aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor. Kar nedeniyle kapanan yollar açılırken, buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapılıyor. Kaldırımlar, merdivenler, yaya yolları temizleniyor. Vatandaşımızın kar nedeniyle oluşan olumsuzluklardan en az şekilde etkilenmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızın karın eziyetini değil, keyfini çıkarmaları için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

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