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Kahramankazan Belediyesi, İbrahim Bitik İlkokulu’na beceri atölyesi kazandırdı

Kahramankazan Belediyesi tarafından ilçedeki bir ilkokula, Destanın Mirasları Kütüphanesi, zeka oyunları atölyesi ve yaşam beceri atölyesi kazandırıldı. 
Kahramankazan Belediyesi, İbrahim Bitik İlkokulu’na beceri atölyesi kazandırdı

Kahramankazan Belediyesi’nce ilçedeki İbrahim Bitik İlkokulu’na Destanın Mirasları Kütüphanesi, zeka oyunları atölyesi ve yaşam beceri atölyesi kazandırıldı. Kütüphane ve atölyelerin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kaymakam Abdullah Selim Parlar, ilçe protokolü, şehit aileleri ve gaziler ile öğrenciler ve öğretmenler katıldı. İlkokula kazandırılan Destanın Mirasları Kütüphanesi’nde, 15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesinin sembolü haline gelen Kahramankazan’da ve tüm Türkiye’de o gece yaşananlara ilişkin kitapların da aralarında bulunduğu Türk ve Dünya Klasiklerinden oluşan çok sayıda eser yer alıyor. Kütüphane ve atölyeler sayesinde öğrenciler hem zihin dünyalarını hem de kişisel gelişimlerini zenginleştirirken, aynı zamanda yaşam becerilerini geliştirme fırsatı bulacak. 

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Her zaman yanınızdayız
Öğretmen olan Başkan Oğuz, atölyeler ve kütüphane ile öğrencilerin tarih, bilim ve kişisel gelişimi yaşayarak, öğreneceklerini belirterek, “Okullarımızın ihtiyaçlarını yakından bilen birisi olarak her zaman eğitim camiamızın yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın en iyi şartlarda yetişmeleri için belediye olarak tüm okullarımıza ve öğrencilerimize tüm alanlarda destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. 

Okul Müdürü İbrahim Divanoğlu ise, “Okullarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasında her zaman yanımızda olan Başkanımız Serhat Oğuz’a ve belediyemize kütüphane ve atölyelerin açılmasına sundukları katkılardan dolayı teşekkür ederiz” dedi.

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