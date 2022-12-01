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Kahramankazan Belediyesi ve İlçe Müftülüğü işbirliğiyle “Evliliğe İlk Adım Semineri” temalı protokol, taraflar arasında imzalandı

Kahramankazan Belediyesi ve İlçe Müftülüğü işbirliğiyle, eğitimin aile yapısının her evresinde bulunmasını sağlayan “Evliliğe İlk Adım Semineri” temalı protokol, taraflar arasında imzalandı.
Kahramankazan Belediyesi ve İlçe Müftülüğü işbirliğiyle “Evliliğe İlk Adım Semineri” temalı protokol, taraflar arasında imzalandı

Aile kurumunun oluşmasında tüm kültürel ve eğitim kurumlarıyla hizmet vermeye hazır olduklarını ifade eden Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Kurulan her aile ülkemizin geleceğine eklenen bir tuğla demektir. Bu kapsamda ilçe müftülüğümüzle ortak bir çalışmaya imza attık. Genç kardeşlerimizin evlilik eğitimi alabilmeleri için bir protokol imzaladık. Burada temel amaç, aile kurumunu sağlam temeller üzerine inşa edebilmek ” dedi. 

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TESİSLER KULLANILABİLECEK

Kahramankazan Belediyesi ve Kahramankazan İlçe Müftülüğü arasında imzalanan protokol kapsamında evlilik öncesi verilecek eğitimler için Kahramankazan Belediyesi’ne ait eğitim hizmeti veren tesisler kullanılabilecek. Eğitim detayları, nitelikli personel ve yıllık planlamalar işbirliği çerçevesinde ortaklaşa çalışmalarla sürdürülecek. Temel yapı taşı olan aile kurumunun oluşması için eğitimler ve seminerler, alanında profesyonel kişiler tarafından verilecek. 

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TEŞEKKÜR ETTİ 

Kahramankazan Belediyesi’nin kendilerine her konuda destek olduğunu belirten Kahramankazan İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çakır, “Güçlü aile güçlü toplum, sloganından hareketle giriştiğimiz bu proje ülkemizin ve gelecek nesillerin daha sağlam temeller üzerinde oluşmasını sağlayacak. Bu amaçla çıktığımız yolda bizden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Serhat Oğuz’a teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.
 

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