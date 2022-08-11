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Kahramankazan Belediyesi’nde Anlamlı Uygulama  

Sosyal yardımlar alanında yaptığı çalışmalarla dikkati çeken Kahramankazan Belediyesi’nde, bir grup personel gönüllü olarak ekip diktikleri tarlada ihtiyaç sahipleri için sebze ve meyve üretiyor. 
Kahramankazan Belediyesi’nde Anlamlı Uygulama  

Tarlanın ilk hasadını Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ile birlikte yapan personeller buradan topladıkları sebze ve meyveleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Kahramankazan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nde görevli bir grup personel anlamlı bir uygulamayı hayata geçirdi. Personeller gönüllü olarak ilçedeki 6 dönümlük boş bir arazide ihtiyaç sahipleri için sebze ve meyve yetiştirmeye başladı. 

15 BİN FİDE TOPRAKLA BULUŞTU 

Tamamen gönüllü olarak mesai saatleri dışında tarlaya giden belediye çalışanları, burada domates, biber, patlıcan, salatalık, karpuz ve kavun yetiştirdi. Toprakla buluşturdukları yaklaşık 15 bin fide ve tohumun yetişmesi için büyük bir özveri harcayan belediye çalışanları tarladaki ilk hasadı ise Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ile birlikte yaptı. 

BİZİ DUYGULANDIRDI 

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçelerine birlikte hizmet etmekten büyük gurur duyduğu personellerinin bu anlamlı davranışının kendilerine duygulandırdığını dile getirdi. Oğuz uygulamayı önümüzdeki süreçte büyüterek devam ettireceklerini söyledi. 

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